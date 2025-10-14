Fox News и Newsmax выступили против новой политики Пентагона

Представители прессы имеют возможность до вторника подписать новую политику, которая, по сути, предусматривает меры против тех журналистов, которые пытаются добыть у чиновников Пентагона информацию, на публикацию которой ведомство ранее не давало разрешение, даже если она не является секретной. Тем, кто не согласится с новой политикой, придется сдать свои пресс-карты, предоставляющие доступ в Пентагон, и новые им выданы не будут.