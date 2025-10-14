Самарский губернатор с матом уволил главу Кинельского района

Как сообщает Mash, причиной такого решения стал провал ремонта домов культуры, школы и ряда других объектов.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уволил главу Новокаховского округа Гуру за недостойное поведение.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев с матом уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова.
