Самарский губернатор с матом уволил главу Кинельского района

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев с матом уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Mash, причиной такого решения стал провал ремонта домов культуры, школы и ряда других объектов.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уволил главу Новокаховского округа Гуру за недостойное поведение.