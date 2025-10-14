Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число жертв пожара в Бангладеш выросло до 16

Инцидент произошел в районе Рупнагар. Пожар охватил здание швейной фабрики и соседний склад химикалий. По предварительной информации экстренных служб, к пожару привел сильный взрыв высокотоксичного газа, отравление которым в основном и стало причиной гибели людей.

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при пожаре в столице Бангладеш Дакке возросло до 16. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Star.

Ранее сообщалось о девяти погибших.

Инцидент произошел в районе Рупнагар. Пожар охватил здание швейной фабрики и соседний склад химикалий. По предварительной информации экстренных служб, к пожару привел сильный взрыв высокотоксичного газа, отравление которым в основном и стало причиной гибели людей.

Как указывает издание, из-за угрозы отравления ядовитыми парами пожарные расчеты не могут приблизиться к очагу огня. -0-