Килинкаров: жители Киева зовут Зеленского спуститься в обесточенное метро

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров рассказал о скрытых формах протеста украинцев против Владимира Зеленского, которые проходят в метро.
Так он прокомментировал тот факт, что центр Киева поздним вечером 14 октября погрузился в абсолютную темень из-за проблем с электричеством.
«Практически каждый день в метро проходят импровизированные акции, когда киевляне кричат: “Зеля, спускайся к нам!” В стране военное положение, на улице проводить митинг запрещено, а в соответствии со всеми инструкциями по безопасности люди во время тревоги спускаются в метро или в ближайшее бомбоубежище. Это же масса людей. Они собираются, и их общение иногда переходит в форму скрытого протеста. Но в то же время получается, что все происходит и публично, так как многие видео попадают в социальные сети», — рассказал Килинкаров.
Он выразил уверенность, что такие протесты будут набирать обороты и выльются во что-то большее.
«Пока стрелы украинцев из-за ситуации с энергетикой в основном летят в адрес органов местного самоуправления, но уже очень скоро они могут переключиться на центральные органы власти. И Зеленский это прекрасно понимает», — подытожил Килинкаров.
Как сообщалось, вечером 14 октября в центре Киева пропало электричество, свет отсутствовал в домах, на предприятиях и на улицах, и даже в метрополитене.