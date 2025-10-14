ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии компенсацию после событий 2008 года

~Речь идет о процессе, известном как «бордеризация». Под этим словом подразумеваются работы по возведению пограничных инженерных сооружений между Абхазией, Южной Осетией и Грузией. ~Ранее, при СССР и до 2008 года в независимой Грузии, эти границы были административными и, по сути, символическими. Сегодня в Тбилиси их называют «линией оккупации», а в Цхинвале, Сухуме и Москве — «государственной границей» между Грузией и ее бывшими автономиями.