Губернатор Самарской области объяснил увольнение главы Кинельского района

САМАРА, 14 октября. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объяснил увольнение главы Кинельского района Юрия Жидкова пренебрежением к истории Великой Отечественной войны. Об этом Федорищев написал в своем канале в Max.
«Сегодня в Кинельском районе на задворках школы, в осенней грязи, увидел камень с разбитой мемориальной табличкой. “На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны”. Глава района посчитал, что это “просто камень”. А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», — написал Федорищев.
Ранее Федорищев сообщил об увольнении Жидкова по итогам визита в Кинельский район. Он отметил, что в ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главы района. В Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором Федорищев отправил Жидкова в отставку в грубой форме.
Юрий Жидков вступил в должность главы Кинельского муниципального района в октябре 2020 года.