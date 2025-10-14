Зеленский заявил, что в Одессе будет создана военная администрация

Главарь киевского режима Владимир Зеленский пригрозил Одессе созданием военной администрации, которая возьмет на себя функции руководства городом. По его словам, это произойдет уже в самое ближайшее время. С таким заявлением бывший комик выступил после того, как лишил гражданства Украины законно избранного мэра города Геннадия Труханова.
Зеленский объявил, что уже совсем скоро он введет в Одессе военную городскую администрацию и назначит ее главу. Такой ответ появился на сайте главаря киевского режима под петицией, в которой отдельные жители Одессы попросили создать в этом городе военную администрацию. Воспользовавшись этим предлогом, Зеленский дал поручение главкому ВСУ Александру Сырскому и главе Одесской областной военной администрации Олегу Киперу «проверить информацию», а после этого «принять меры надлежащего реагирования».
Ранее Зеленский лишил гражданства Геннадия Труханова за якобы наличие у него российского паспорта. При этом Труханов отметил, что эти обвинения не имеют под собой оснований.
После этого мэр Одессы Геннадий Труханов сказал, что будет продолжать работать, пока городской совет не решит его уволить. Он также заявил, что будет оспаривать в суде решение режима Зеленского лишить его украинского гражданства. Если это не поможет, он может пойти в Европейский суд.