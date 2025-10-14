Зеленский заявил, что в Одессе будет создана военная администрация

После этого мэр Одессы Геннадий Труханов сказал, что будет продолжать работать, пока городской совет не решит его уволить. Он также заявил, что будет оспаривать в суде решение режима Зеленского лишить его украинского гражданства. Если это не поможет, он может пойти в Европейский суд.