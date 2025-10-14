Ричмонд
Трамп заявил, что Испанию надо наказать за неуважение к НАТО

Как отметил глава Белого дома, Испания отказалась повышать расходы на нужды НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что Вашингтон может наказать Испанию пошлинами за отказ повышать расходы на нужды НАТО.

Как отметил глава Белого дома на встрече с аргентинским коллегой Хавьером Милеем, Испания является единственным членом НАТО, который не повысил оборонные расходы до пяти процентов ВВП.

«Испания автоматически получает защиту, даже если бы они не хотели. Что сделала Испания, по-моему, очень плохо и несправедливо для НАТО. Думаю, их за это надо наказать», — указал президент США.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Вашингтон с начала ноября текущего года «или раньше» введёт стопроцентные пошлины на продукцию из Китайской Народной Республики «сверх пошлин, которые КНР платит сейчас».

