Самарский губернатор объяснил грубое увольнение главы Кинельского района

САМАРА, 14 окт — РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе Max объяснил грубое увольнение главы Кинельского района тем, что тот пренебрежительно отнесся к памяти героев Великой Отечественной войны.
Федорищев разместил видеоролик, на котором несколько раз спросил главу Кинельского района о том, что лежит в траве. Глава района объяснил, что это камень, который не убрали после закладки памятника в честь героев Великой Отечественной войны. «Уволен ***** (грубый эквивалент слова “прочь” — ред.)», — сказал на видео Федорищев и грубо хлопнул главу района по плечу.
«Отдельно про отношение к самому важному — памяти о героях. Сегодня в Кинельском районе, на задворках школы, в осенней грязи, увидел камень с разбитой мемориальной табличкой. “На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны”. Глава района посчитал, что это “просто камень”. А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», — написал Федорищев.
До этого Федорищев сообщал, что после рабочей поездки в Кинельский район уволил его главу за недостаточное внимание к состоянию дома культуры, школы и других объектов.