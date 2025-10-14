Ричмонд
СМИ: ХАМАС передал Международному Красному Кресту тела погибших израильских заложников

Передача состоялась в городе Газа — административном центре одноименного палестинского анклава. О том, тела скольких заложников были переданы медикам, не сообщается, их имена также не разглашаются.

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сторонники палестинского движения ХАМАС передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) тела погибших израильских заложников. Трансляцию вел телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

Передача состоялась в городе Газа — административном центре одноименного палестинского анклава. О том, тела скольких заложников были переданы медикам, не сообщается, их имена также не разглашаются. В настоящий момент машины МККК направляются к позициям израильских военных. -0-

