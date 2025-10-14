Анна Паулина Луна, представляющая Республиканскую партию в Палате представителей США, сделала заявление в своей официальной странице социальной сети X, согласно которому российская сторона выразила готовность обнародовать ранее неизвестные материалы, связанные с расследованием убийства Джона Кеннеди, тридцать пятого президента Соединенных Штатов.
Конгрессвумен утверждает, что ее рабочая группа получила официальный отклик от посольства Российской Федерации. Согласно этому сообщению, посол России в США лично посетит ее офис для передачи документов, направленных правительством РФ. Общий объем указанной информации составляет триста пятьдесят страниц.
Луна также добавила, что данный массив документов уже был объектом внимания со стороны Конгресса США, который предпринимал попытки получить к нему доступ несколько десятилетий назад, еще в девяностые годы прошлого века.
