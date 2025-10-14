Ричмонд
Кличко ответил на обвинения Зеленского после удара ВС России

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на обвинения президента Украины Владимира Зеленского относительно ущерба, нанесенного энергосистеме города в результате ударов Вооруженных сил (ВС) России.

Источник: Getty Images

Свою реакцию на критику со стороны украинского лидера он выразил 13 октября в социальных сетях.

«Глядя на весь бред и манипуляции, которые несутся в последние дни, у меня есть один вопрос: поврежденные вражескими ракетами и дронами объекты критической инфраструктуры не защитил тоже Кличко?» — написал мэр в Telegram-канале.

Ранее, 13 октября, глава киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что обратился в правоохранительные органы и генштаб Украины с требованием проверить деятельность мэра Киева Виталия Кличко по обеспечению безопасности столицы.