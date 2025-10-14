Самый молодой губернатор в РФ, уволивший подчиненного матом: биография главы Самарской области Федорищева

Федорищев является самым молодым губернатором в России.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев стал звездой интернета, получив популярность из-за видео, на котором он с матом увольняет главу Кинельского района Юрия Жидкова. Как позднее объяснит губернатор, он освободил от должности чиновника за пренебрежение к памяти героев ВОВ. «Это просто камень, да?», — спросил Федорищев Жидкова во время проверки хода реконструкции социальных учреждений в районе. Глава района ответил на вопрос утвердительно, на что Федорищев отреагировал фразой: «Уволен, [нецензурное слово]».
Глава региона после распространения видео в Сети объяснил свою резкую реакцию. Во время инспекции он увидел в грязи на задворках школы камень с разбитой мемориальной табличкой: «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны». Федорищев остался крайне недоволен работой главы Кинельского района Юрия Жидкова. На кадрах, разошедшихся по соцсетям, губернатор с матом уволил чиновника, хлопнув его по плечу.
В мае 2024 года Вячеслав Федорищев возглавил Самарскую область после ухода с поста Дмитрия Азарова. Ранее он занимал должность председателя правительства Тульской области. Вячеславу Федорищеву в июле 2025 года исполнилось 36 лет. Он является самым молодым главой региона в стране. Следующее место в рейтинге занимает губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, которому 37 лет. Биография Вячеслава Федорищева — в материале URA.RU.
Ранние годы и образование.
Вячеслав Федорищев родился 14 июля 1989 года в Волгодонске Ростовской области. В 2010 году он окончил факультет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве РФ и получил степень кандидата экономических наук.
Федорищев окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФФото: Фото: Александр Мельников/РИА Новости.
Начало карьеры.
Федорищев начал свою трудовую деятельность в учебном заведении, где ранее учился. Там он прошел путь от специалиста до начальника отдела. В 2012 году Федорищев стал помощником ректора РАНХиГС, а в 2013 году перешел в Минэкономразвития, где работал референтом и затем директором департамента стратегического развития.
В период своей работы в министерстве, Вячеслав Федорищев занимался курированием двух ключевых направлений. Так, он отвечал за свод и обобщение материалов правительства, связанных с исполнением майских указов Владимира Путина, и работал над стратегическими документами.
В 2016 году в Тульской области Федорищев стал заместителем тогдашнего губернатора региона Алексея Дюмина, где ему было поручено взаимодействие с предприятиями и оборонно-промышленным комплексом (ОПК). Его работа была направлена на углубление процессов социально-экономического развития региона. В 2022 году он был назначен председателем правительства Тульской области.
Также Федорищев является выпускником «школы губернаторов», программы подготовки кадрового управленческого резерва. Она была основана в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).
Федорищеву предлагал пост губернатора Самарской области сам президент РоссииФото: Фото: Александр Казаков/РИА Новости.
Сейчас Путин предложил Федорищеву должность губернатора Самарской области. В свою очередь, политик выразил желание глубоко изучить регион перед разработкой стратегии его развития. Он акцентировал внимание на необходимости строить свою работу, опираясь на предложения и наказы от населения, чтобы укрепить потенциал региона и сделать его еще более привлекательным и конкурентоспособным.
Самые молодые главы регионов РФ.
Федорищев стал самым молодым политиком, вошедшим в президентский кадровый резерв в 2018 году. Он также попал в список Forbes «30 до 30» в апреле 2019 года.
На данный момент Вячеслав Федорищев может присоединиться к «клубу глав регионов до 40 лет». В него уже входят Дмитрий Артюхов (37 лет), губернатор Омской области Виталий Хоценко (39 лет) и глава Республики Хакасия Валентин Коновалов (37 лет). Федорищев отметил свой 36-й день рождения 14 июля.
Федорищев может стать самым молодым главой региона в РФФото: Фото: Сергей Карпухин/ТАСС.