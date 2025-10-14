Самый молодой губернатор в РФ, уволивший подчиненного матом: биография главы Самарской области Федорищева

Федорищев начал свою трудовую деятельность в учебном заведении, где ранее учился. Там он прошел путь от специалиста до начальника отдела. В 2012 году Федорищев стал помощником ректора РАНХиГС, а в 2013 году перешел в Минэкономразвития, где работал референтом и затем директором департамента стратегического развития.