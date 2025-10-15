Федорищев объяснил, за что обругал и уволил главу Кинельского района

«К сожалению, дом культуры, школа и многие другие объекты не были достаточным образом вовлечены в работу муниципальной власти, поэтому мною было принято решение о том, что глава Кинельского района уходит в отставку», — написал он.
Вячеслав Федорищев посетил Кинельский район 14 октября. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как губернатор, выслушав неубедительные объяснения Жидкова, хлопает его по плечу и объявляет о его увольнении.
Юрий Жидков занимал пост главы Кинельского района с 2020 года. Ему не хватило две недели до завершения пятилетнего срока на этой должности.
Ранее сообщалось, что в Самарской области решили обойтись без советников при губернаторе. При этом институт помощников губернатора региона сохранится: в этот статус перейдут некоторые из советников. Помощники, в частности, будут курировать вопросы безопасности, поддерживать связь с воинскими частями, взаимодействовать с предприятиями ОПК.