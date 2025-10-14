Ричмонд
Зеленский объявил о создании военной администрации в Одессе

По словам Зеленского, Одесса нуждается в усиленной защите.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский сообщил о намерении ввести в Одессе военную администрацию и назначить её руководителя. Это заявление последовало после решения лишить мэра города Геннадия Труханова украинского гражданства, пишет РИА Новости.

По словам Зеленского, Одесса нуждается в усиленной защите и дополнительной поддержке со стороны государства.

Он подчеркнул, что создание военной администрации позволит более эффективно решать вопросы безопасности, которые, по его мнению, долгое время оставались без должного внимания.

Ранее сообщалось, что петиция с требованием лишить Геннадия Труханова украинского гражданства менее чем за сутки набрала необходимые для ее рассмотрения Владимиром Зеленским 25 тысяч подписей.