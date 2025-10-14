«Это край»: Самарский губернатор объяснил увольнение с матом главы района

Он отметил, что увидел в Кинельском районе на заднем дворе школы камень с повреждённой мемориальной табличкой. Этот камень предназначался для будущего обелиска в память о земляках — участниках Великой Отечественной войны.
«Глава района посчитал, что это “просто камень”. А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», — сказал Федорищев.
Ранее губернатор сообщил о недостаточном внимании, которое глава района уделял состоянию местных объектов, таких как дом культуры и школа.
Стоит отметить, что Федорищев уволил Юрия Жидкова под камерами сразу после доклада, использовав нецензурные выражения. Видео, где глава региона отправляет подчинённого в отставку, использовав крепкое выражение, опубликовали местные паблики.
Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.