«Это край»: Самарский губернатор объяснил увольнение с матом главы района

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал увольнение главы Кинельского района. Он объяснил резкое решение тем, что тот несерьёзно отнёсся к памяти героев Великой Отечественной войны. Об этом Федорищев рассказал в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Он отметил, что увидел в Кинельском районе на заднем дворе школы камень с повреждённой мемориальной табличкой. Этот камень предназначался для будущего обелиска в память о земляках — участниках Великой Отечественной войны.

«Глава района посчитал, что это “просто камень”. А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», — сказал Федорищев.

Ранее губернатор сообщил о недостаточном внимании, которое глава района уделял состоянию местных объектов, таких как дом культуры и школа.

Стоит отметить, что Федорищев уволил Юрия Жидкова под камерами сразу после доклада, использовав нецензурные выражения. Видео, где глава региона отправляет подчинённого в отставку, использовав крепкое выражение, опубликовали местные паблики.

