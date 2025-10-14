Трамп заявил, что Испанию следует наказать введением импортных пошлин за недостаточные взносы в бюджет НАТО

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты могут наказать Испанию введением против нее импортных пошлин в двусторонней торговле за отказ увеличивать взносы в бюджет НАТО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем в Белом доме, передает ТАСС.