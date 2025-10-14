Трамп заявил, что у него прекрасные отношения с Си Цзиньпином

Дональд Трамп заявил, что поддерживает «прекрасные отношения» с председателем КНР Си Цзиньпином, однако отметил, что китайский лидер «иногда бывает вспыльчив». По словам Трампа, Вашингтону следует проявлять осторожность в отношениях с Пекином, поскольку Китай стремится к доминированию, но США не допустят этого.