Трамп заявил, что у него прекрасные отношения с Си Цзиньпином

Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты внимательно следят за действиями Китая.

Источник: Аргументы и факты

Дональд Трамп заявил, что поддерживает «прекрасные отношения» с председателем КНР Си Цзиньпином, однако отметил, что китайский лидер «иногда бывает вспыльчив». По словам Трампа, Вашингтону следует проявлять осторожность в отношениях с Пекином, поскольку Китай стремится к доминированию, но США не допустят этого.

Выступая в Белом доме на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем, Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты внимательно следят за действиями Китая. Он отметил, что уважает Си Цзиньпина, но считает необходимым сохранять твёрдую позицию в вопросах, связанных с национальными интересами США.

Американский лидер выразил уверенность, что отношения между Вашингтоном и Пекином останутся стабильными, хотя и допустил возможность осложнений.

«У нас честные отношения с Китаем. И я думаю, что все будет нормально. Но если нет, то ничего страшного», — добавил Трамп, завершая своё выступление.

Ранее американский лидер заявил, что Вашингтон введет тарифы в 100% на продукцию из Китая «сверх пошлин, которые КНР платит сейчас».

