Военнослужащий ВС РФ удостоен звания Героя России за ликвидацию группы ВСУ

Российский военнослужащий, известный под позывным Мио, отличившийся в ходе боев за освобождение населенного пункта Новогригоровка в Запорожской области, был представлен к высшей государственной награде — званию Героя России. Соответствующая информация была озвучена в эфире телеканала «Звезда». Как сообщил ведущий, в настоящее время боец выполняет очередное задание, однако документы на присвоение ему почетного звания уже оформлены.