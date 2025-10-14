Ричмонд
Военнослужащий ВС РФ удостоен звания Героя России за ликвидацию группы ВСУ

Российский военнослужащий, известный под позывным Мио, отличившийся в ходе боев за освобождение населенного пункта Новогригоровка в Запорожской области, был представлен к высшей государственной награде — званию Героя России.

Российский военнослужащий, известный под позывным Мио, отличившийся в ходе боев за освобождение населенного пункта Новогригоровка в Запорожской области, был представлен к высшей государственной награде — званию Героя России. Соответствующая информация была озвучена в эфире телеканала «Звезда». Как сообщил ведущий, в настоящее время боец выполняет очередное задание, однако документы на присвоение ему почетного звания уже оформлены.

Командир роты с позывным Тиктак, давая комментарий телеканалу, охарактеризовал Мио как уникального бойца, подчеркнув, что таких людей очень мало. Он отметил сложность принятых военнослужащим решений в боевой обстановке, когда необходимо было верно оценить намерения противника и оперативно занять выгодную позицию.

По словам командира, боец действовал абсолютно правильно и блестяще выполнил поставленную перед ним задачу, проявив исключительную доблесть в ситуации, где он в одиночку противостоял группе из пяти украинских военных.

Ранее сообщалось, что российский боец лишился руки при попытке спасти украинца и неделю выживал в окружении.

