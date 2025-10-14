Силовики рассказали, что принудительно мобилизованных ВСУ бросают на убой

Источник отметил, что в ВСУ якобы сформировалось чёткое разделение между «добровольцами» и «принудительно мобилизованными». По его словам, командование украинской армии проводит политику, при которой контрактники пользуются привилегиями, а мобилизованных рассматривают как расходный материал. Добровольцы получают лучшее отношение, тогда как тех, кто попал в войска по повестке, часто направляют на «мясные штурмы» без возможности отдыха.