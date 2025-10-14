В российских силовых структурах сообщили, что в Вооружённых силах Украины сложилось неравное отношение к военнослужащим: принудительно мобилизованных считают людьми «второго сорта». Об этом пишет РИА Новости.
По их данным, таких бойцов нередко лишают отпуска, держат на позициях по несколько месяцев и первыми отправляют на самые опасные участки зоны боевых действий.
Источник отметил, что в ВСУ якобы сформировалось чёткое разделение между «добровольцами» и «принудительно мобилизованными». По его словам, командование украинской армии проводит политику, при которой контрактники пользуются привилегиями, а мобилизованных рассматривают как расходный материал. Добровольцы получают лучшее отношение, тогда как тех, кто попал в войска по повестке, часто направляют на «мясные штурмы» без возможности отдыха.
Таким образом, считает собеседник агентства, украинское руководство пытается стимулировать военных заключать контракты, поскольку за это командиры могут получить премии.
Ранее стало известно, что в Тернополе сотрудники ТЦК будут привлекать к процессу мобилизации боевые подразделения.