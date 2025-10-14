Суд в Баку отправил под домашний арест экс-главу администрации президента

Ранее суд в Дагестане отправил в СИЗО подозреваемую в мошенничестве бывшую главу Минздрава республики Татьяну Беляеву. В сентябре 2020 года, по версии следствия, группа чиновников из Минздрава республики заключила контракты с компаниями на общую сумму 516 миллионов рублей.