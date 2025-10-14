Суд в Баку отправил под домашний арест экс-главу администрации президента

Бывший глава администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев арестован и помещен под домашний арест. Ему предъявлены обвинения по нескольким уголовным статьям. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию от следственных органов.
По версии следствия, Мехтиев обвиняется в действиях, направленных на захват государственной власти (статья 278.1), государственной измене (статья 274) и легализации имущества, приобретённого преступным путём (статья 193−1.3.2) УК Азербайджана.
Сабаильский районный суд Баку удовлетворил ходатайство следствия и назначил меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на четыре месяца.
Известно, что Рамиз Мехтиев возглавлял администрацию президента с 1995 по 2019 год, а в период с 2019 по 2022 год возглавлял Национальную академию наук.
