В Британии рассказали о планах НАТО сбивать российские истребители

Отмечается, что главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич выступил с непубличной инициативой по созданию комплексной системы противовоздушной и противоракетной обороны для альянса. По мнению источников газеты, такая система позволила бы нивелировать действие так называемых «национальных оговорок» — особых положений, которые могут ограничивать применение военной силы отдельными странами-членами и, таким образом, потенциально препятствовать быстрому ответу на угрозу.