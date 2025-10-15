Новости СВО. ВС РФ зачистили Балаган и штурмуют Константиновку, «Ланцет» уничтожил редкую ЗРК, Киев готовят к Tomahawk, 15 октября

Уже через 10 лет может остаться всего 15 миллионов украинцев. Журналист Александр Юнашев предполагает, что это будут инвалиды и пенсионеры, а также те, кто не смог покинуть страну. На данный момент точная цифра населения Украины не известна, но она может достигать всего 21 миллиона человек, хотя при выходе из СССР было больше 51 миллиона.