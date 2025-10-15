Трамп считает свои отношения с Путиным очень хорошими, несмотря на Украину

«Я очень разочарован, потому что у меня с Владимиром были очень хорошие отношения. Вероятно, они остаются такими. Я не знаю, почему он продолжает эту войну», — сказал Трамп во время выступления в Белом доме.
Американский лидер отметил, что конфликт на Украине вступает в четвёртый год. По его словам, Путин должен был завершить его «за неделю».
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп меняет подход к конфликту на Украине. Его заявление о возможных поставках ракет Tomahawk Киеву показывает корректировку стратегии США. Слова республиканца одновременно могут быть давлением на Москву и сигналом о готовности к дипломатическому диалогу.
