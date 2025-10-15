Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп считает свои отношения с Путиным очень хорошими, несмотря на Украину

Президент США Дональд Трамп признался, что разочарован темпом урегулирования конфликта на Украине, но подчеркнул, что сохраняет хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

Источник: Life.ru

«Я очень разочарован, потому что у меня с Владимиром были очень хорошие отношения. Вероятно, они остаются такими. Я не знаю, почему он продолжает эту войну», — сказал Трамп во время выступления в Белом доме.

Американский лидер отметил, что конфликт на Украине вступает в четвёртый год. По его словам, Путин должен был завершить его «за неделю».

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп меняет подход к конфликту на Украине. Его заявление о возможных поставках ракет Tomahawk Киеву показывает корректировку стратегии США. Слова республиканца одновременно могут быть давлением на Москву и сигналом о готовности к дипломатическому диалогу.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше