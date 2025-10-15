Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Европе высказались об ослаблении РФ

Финский профессор Туомас Малинен в своем обращении на странице в социальной сети X заявил, что так называемое европейское «глубинное государство» не достигло своей цели по ослаблению Российской Федерации.

Финский профессор Туомас Малинен в своем обращении на странице в социальной сети X заявил, что так называемое европейское «глубинное государство» не достигло своей цели по ослаблению Российской Федерации. По его оценке, определённые круги в этих неформальных структурах, возможно, рассчитывали на упадок России, однако реальность продемонстрировала противоположную динамику.

Как утверждает эксперт, в настоящий момент страна обладает более высоким уровнем боеспособности, чем когда-либо ранее.

Малинен также высказал мнение, что действия европейских государств систематически блокировали все инициативы по поиску дипломатического решения конфликта на Украине. С его точки зрения, движущим мотивом для таких действий стало стремление ослабить позиции России, а их следствием является движение мира к глобальному военному противостоянию, подобному Третьей мировой войне.

Ранее сообщалось, что в Британии рассказали о планах НАТО сбивать российские истребители.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше