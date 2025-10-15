Финский профессор Туомас Малинен в своем обращении на странице в социальной сети X заявил, что так называемое европейское «глубинное государство» не достигло своей цели по ослаблению Российской Федерации. По его оценке, определённые круги в этих неформальных структурах, возможно, рассчитывали на упадок России, однако реальность продемонстрировала противоположную динамику.