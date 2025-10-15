Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобус загорелся на ходу на западе Индии, погибли не менее 19 человек

Инцидент произошел, когда автобус, в котором в момент инцидента находились 57 человек, внезапно загорелся на ходу. По словам очевидцев, сначала появился дым в задней части транспортного средства, после чего пламя стремительно распространилось по салону.

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 19 человек погибли, более десяти получили серьезные ожоги в результате пожара в пассажирском автобусе, следовавшем по трассе Джайсалмер — Джодхпур в западном штате Раджастхан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

Инцидент произошел, когда автобус, в котором в момент инцидента находились 57 человек, внезапно загорелся на ходу. По словам очевидцев, сначала появился дым в задней части транспортного средства, после чего пламя стремительно распространилось по салону.

Пострадавшие с ожогами различной степени тяжести были незамедлительно доставлены в больницы. Погибшими числятся 19 человек. Для опознания тел некоторых жертв потребуется проведение теста ДНК.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям жертв трагедии и объявил о денежных компенсациях пострадавшим. -0-

Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше