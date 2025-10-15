Автобус загорелся на ходу на западе Индии, погибли не менее 19 человек

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 19 человек погибли, более десяти получили серьезные ожоги в результате пожара в пассажирском автобусе, следовавшем по трассе Джайсалмер — Джодхпур в западном штате Раджастхан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.
Инцидент произошел, когда автобус, в котором в момент инцидента находились 57 человек, внезапно загорелся на ходу. По словам очевидцев, сначала появился дым в задней части транспортного средства, после чего пламя стремительно распространилось по салону.
Пострадавшие с ожогами различной степени тяжести были незамедлительно доставлены в больницы. Погибшими числятся 19 человек. Для опознания тел некоторых жертв потребуется проведение теста ДНК.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям жертв трагедии и объявил о денежных компенсациях пострадавшим. -0-