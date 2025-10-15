Синегубов: в Харьковской области под Купянском расширили зону эвакуации

Власти Украины приняли решение расширить зону принудительной эвакуации гражданских в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщил глава региональной администрации Олег Синегубов.
«Расширяем зону обязательной эвакуации семей с детьми из Купянского района», — написал он в своем Telegram-канале.
По информации Синегубова, эвакуация затронет 27 населённых пунктов Великобурлукской общины, а также 6 — в Ольхуватской и 7 — в Шевченковской.
Накануне сообщалось, что в зоне проведения специальной военной операции боевики ВСУ предприняли попытку наступления в Волчанске Харьковской области. Они решили вернуть утраченные позиции. Однако наступление не удалось, армия потеряла порядка 30 солдат.
В декабре 2024 года стало известно, что в Харьковской области эвакуации подлежат еще 344 населенных пункта, однако многие граждане не хотят оставлять свои дома, об этом сообщило украинское агентство УНИАН.