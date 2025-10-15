Ричмонд
В сеть попали сотни паролей от электронной почты представителей британских ведомств, в том числе Минобороны

В отчете NordStellar, платформы управления рисками, отслеживающей даркнет, говорится, что в стратегии кибербезопасности правительства Великобритании есть «опасные пробелы», что делает его «главной мишенью для киберпреступников» и повышает риск попадания конфиденциальной информации в даркнет.

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В даркнет утекли сотни логинов и паролей британских ведомств, в том числе Министерства обороны. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на компанию по кибербезопасности NordStellar, передает РИА Новости.

Больше всего от утечек пострадало Министерство юстиции, у которого за год утекло 195 паролей. У Министерства труда произошло 122 утечки, у Министерства обороны — 111.

Согласно эксклюзивному отчету The Independent, всего за последний год произошла утечка более 700 адресов электронной почты и соответствующих паролей от девяти правительственных доменов, сообщается в публикации.

Представитель NordStellar добавил, что утечка паролей может позволить хакерам получить доступ к данным критически важных систем, таким как полицейские записи, а также к базам, содержащим конфиденциальные данные граждан Великобритании. -0-