В сеть попали сотни паролей от электронной почты представителей британских ведомств, в том числе Минобороны

В отчете NordStellar, платформы управления рисками, отслеживающей даркнет, говорится, что в стратегии кибербезопасности правительства Великобритании есть «опасные пробелы», что делает его «главной мишенью для киберпреступников» и повышает риск попадания конфиденциальной информации в даркнет.