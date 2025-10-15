Ричмонд
Дональд Трамп посмертно наградил Чарли Кирка медалью

Президентскую медаль Свободы из рук Трампа получила вдова Кирка.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп посмертно наградил своего соратника, консервативного активиста Чарли Кирка президентской медалью. из белого дома велась прямая трансляция церемонии.

Президентскую медаль Свободы из рук Трампа получила вдова Чарли — Эрика Кирк, которая после смерти мужа возглавила НКО Turning Point.

Известно, что данная награда — одна из двух самых высоких наград США для гражданских лиц.

Напомним, 10 сентября в США убит популярный американский телеведущий Чарли Кирк. Видный сторонник Дональда Трампа и американский активист получил пулю в шею на встрече со студентами в университете Юты.

Известно, что глава Белого дома отметил заслуги убитого активиста Чарли Кирка, подчеркнув его выдающиеся качества и потенциал. По мнению Трампа, Кирк обладал яркой индивидуальностью и большими перспективами. Некоторые предполагали, что он мог бы в будущем стать президентом США.

