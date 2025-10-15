Макрон пригрозил роспуском парламента при вотуме недоверия правительству

Президент признал, что во Франции сейчас наблюдается непростая политическая обстановка и растущее общественное разделение. В то же время он призвал к уважению между политическими силами и к сплочённости внутри правительства ради стабильности государственных институтов. Макрон отметил, что политические разногласия допустимы лишь тогда, когда стороны готовы искать компромиссы.