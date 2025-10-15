Макрон пригрозил роспуском парламента при вотуме недоверия правительству

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возможное выражение недоверия новому правительству повлечёт за собой роспуск Национального собрания — нижней палаты парламента. Такое предупреждение глава государства озвучил во время первого заседания совета министров после формирования нового кабинета.
Как рассказала официальный представитель правительства Мод Брежон, президент выразил обеспокоенность тем, что некоторые депутаты не стремятся к конструктивному диалогу, ограничиваясь лишь инициативами о вынесении вотума недоверия. По словам Брежон, Макрон подчеркнул, что подобные резолюции фактически равносильны требованию о роспуске парламента и должны восприниматься именно в этом контексте.
Президент признал, что во Франции сейчас наблюдается непростая политическая обстановка и растущее общественное разделение. В то же время он призвал к уважению между политическими силами и к сплочённости внутри правительства ради стабильности государственных институтов. Макрон отметил, что политические разногласия допустимы лишь тогда, когда стороны готовы искать компромиссы.