Трамп убрал все ограничения Байдена по военной помощи Украине

По заявлению украинского посла при НАТО Алены Гетьманчук, сделанному в интервью изданию «Европейская правда», администрация действующего президента США Дональда Трампа отменила ранее существовавшие ограничения на объемы военной помощи Украине. Эти лимиты, как отметила дипломат, были установлены в период правления предыдущего американского лидера Джо Байдена.
Гетьманчук пояснила, что при прежней администрации Вашингтон вводил для европейских союзников конкретные рамки в вопросах военной поддержки Киева. Теперь, по ее словам, наблюдается противоположная ситуация: команда Трампа активно побуждает европейские страны продемонстрировать, на что они реально готовы пойти для укрепления собственной безопасности и оказания помощи Украине.
Вместе с тем посол признала, что даже наращенные поставки вооружений из европейских государств объективно не способны в полной мере компенсировать тот масштаб военной поддержки, который традиционно предоставлялся Соединенными Штатами.
Ранее сообщалось, что в Европе высказались об ослаблении РФ.
