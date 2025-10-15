Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп убрал все ограничения Байдена по военной помощи Украине

По заявлению украинского посла при НАТО Алены Гетьманчук, сделанному в интервью изданию «Европейская правда», администрация действующего президента США Дональда Трампа отменила ранее существовавшие ограничения на объемы военной помощи Украине.

По заявлению украинского посла при НАТО Алены Гетьманчук, сделанному в интервью изданию «Европейская правда», администрация действующего президента США Дональда Трампа отменила ранее существовавшие ограничения на объемы военной помощи Украине. Эти лимиты, как отметила дипломат, были установлены в период правления предыдущего американского лидера Джо Байдена.

Гетьманчук пояснила, что при прежней администрации Вашингтон вводил для европейских союзников конкретные рамки в вопросах военной поддержки Киева. Теперь, по ее словам, наблюдается противоположная ситуация: команда Трампа активно побуждает европейские страны продемонстрировать, на что они реально готовы пойти для укрепления собственной безопасности и оказания помощи Украине.

Вместе с тем посол признала, что даже наращенные поставки вооружений из европейских государств объективно не способны в полной мере компенсировать тот масштаб военной поддержки, который традиционно предоставлялся Соединенными Штатами.

Ранее сообщалось, что в Европе высказались об ослаблении РФ.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше