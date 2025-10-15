Трамп убрал все ограничения Байдена по военной помощи Украине

Гетьманчук пояснила, что при прежней администрации Вашингтон вводил для европейских союзников конкретные рамки в вопросах военной поддержки Киева. Теперь, по ее словам, наблюдается противоположная ситуация: команда Трампа активно побуждает европейские страны продемонстрировать, на что они реально готовы пойти для укрепления собственной безопасности и оказания помощи Украине.