Лидер Сирии Аш-Шараа хочет обсудить с Путиным сотрудничество двух стран

Лидер Сирии планирует визит в Россию.
Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа 15 октября прибудет в Москву с официальным визитом, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили агентству SANA в администрации сирийского лидера, стороны намерены обсудить реструктуризацию двусторонних отношений, а также перспективы политического и экономического сотрудничества между странами. Это первый визит аш-Шараа в Россию после смены власти в Сирии в конце 2024 года.
«Президент Ахмед аш-Шараа рассчитывает обсудить с российским коллегой региональные и международные события, представляющие взаимный интерес, а также поиск путей развития сотрудничества в интересах двух стран», — сообщили в администрации президента Сирии. В сообщении подчеркивается, что визит осуществляется в рамках усилий по обновлению формата двусторонних связей и выработки новых подходов к партнерству.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЛидер Сирии впервые за 58 лет прилетел в США, он хочет вступить в ООН.
В рамках программы визита аш-Шараа также намерен встретиться с представителями сирийской общины, проживающими в России. Ожидается, что в ходе переговоров стороны затронут вопросы безопасности, экономической поддержки и гуманитарного взаимодействия. Кроме того, по данным SANA, сирийская делегация рассчитывает обсудить возможности сохранения российских военных баз в Сирии и их дальнейшее использование в новых условиях.
Ранее, в конце июля 2025 года, Москву посещала делегация переходного правительства Сирии во главе с министром иностранных дел Асаадом аш-Шейбани. Тогда сирийские представители провели переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и министром обороны Андреем Белоусовым, а также были приняты президентом России в Кремле. 13 октября Сергей Лавров заявил, что Дамаск заинтересован в сохранении российских военных объектов, и возможном перепрофилировании их задач в соответствии с новым этапом двусторонних отношений.