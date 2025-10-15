Лидер Сирии Аш-Шараа хочет обсудить с Путиным сотрудничество двух стран

Ранее, в конце июля 2025 года, Москву посещала делегация переходного правительства Сирии во главе с министром иностранных дел Асаадом аш-Шейбани. Тогда сирийские представители провели переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и министром обороны Андреем Белоусовым, а также были приняты президентом России в Кремле. 13 октября Сергей Лавров заявил, что Дамаск заинтересован в сохранении российских военных объектов, и возможном перепрофилировании их задач в соответствии с новым этапом двусторонних отношений.