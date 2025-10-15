Аргентинские акции обрушились после резкого заявления Трампа Милею

Во время переговоров в Белом доме Трамп заявил, что объем поддержки со стороны Соединенных Штатов для Аргентины будет напрямую зависеть от исходов будущих выборов, отметив, что в случае поражения Милея администрация США не проявит щедрости по отношению к южноамериканской стране.