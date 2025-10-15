Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аргентинские акции обрушились после резкого заявления Трампа Милею

Финансовые рынки Аргентины отреагировали снижением котировок после проведения встречи между президентом республики Хавьером Милеем и американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Финансовые рынки Аргентины отреагировали снижением котировок после проведения встречи между президентом республики Хавьером Милеем и американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне. Как сообщает газета La Nacion, аргентинский фондовый индекс Merval, который в начале торговой сессии демонстрировал положительную динамику, по итогам дня снизился на 3,7%.

Наибольшее падение продемонстрировали акции газораспределительной компании Metrogas (минус 11,4%), оператора электросетей Transener (минус 9,5%) и банка Supervielle (минус 7,7%).

Во время переговоров в Белом доме Трамп заявил, что объем поддержки со стороны Соединенных Штатов для Аргентины будет напрямую зависеть от исходов будущих выборов, отметив, что в случае поражения Милея администрация США не проявит щедрости по отношению к южноамериканской стране.

Издание отмечает, что в преддверии визита в деловых кругах существовали ожидания, что по его итогам будет объявлено о заключении торгового соглашения между двумя государствами или о достижении договоренностей по вопросам финансовой помощи.

Ранее сообщалось, что Трамп размечтался о конце существования БРИКС.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше