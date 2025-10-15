Аргентинские акции обрушились после резкого заявления Трампа Милею

Финансовые рынки Аргентины отреагировали снижением котировок после проведения встречи между президентом республики Хавьером Милеем и американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне. Как сообщает газета La Nacion, аргентинский фондовый индекс Merval, который в начале торговой сессии демонстрировал положительную динамику, по итогам дня снизился на 3,7%.
Наибольшее падение продемонстрировали акции газораспределительной компании Metrogas (минус 11,4%), оператора электросетей Transener (минус 9,5%) и банка Supervielle (минус 7,7%).
Во время переговоров в Белом доме Трамп заявил, что объем поддержки со стороны Соединенных Штатов для Аргентины будет напрямую зависеть от исходов будущих выборов, отметив, что в случае поражения Милея администрация США не проявит щедрости по отношению к южноамериканской стране.
Издание отмечает, что в преддверии визита в деловых кругах существовали ожидания, что по его итогам будет объявлено о заключении торгового соглашения между двумя государствами или о достижении договоренностей по вопросам финансовой помощи.
Ранее сообщалось, что Трамп размечтался о конце существования БРИКС.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.