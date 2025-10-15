Москва передаст Вашингтону документы по убийству бывшего американского президента

Ранее расследование по делу об убийстве Кеннеди признало единственным виновным Ли Харви Освальда, который, как выяснилось, проживал в СССР в 1959—1960 годах, работал на заводе в Минске и женился на гражданке Советского Союза. Освальд был убит через два дня после задержания. Вопросы о возможных связях Освальда и его мотивах не раз становились причиной появления различных версий и теорий заговора, в том числе относительно причастности иностранных государств.