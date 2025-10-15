СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал признать бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона междугородным преступником.
Ранее газета Guardian сообщила, что Джонсон мог после отставки с поста в 2022 году получить один миллион фунтов стерлингов от своего донора Кристофера Харборна, крупнейшего акционера компании QinetiQ, которая поставляет беспилотники Украине.
«Пора Джонсона привлечь к международной ответственности. Был мир, Россия и Украина согласились на него, можно было бы избежать невероятных жертв. Но Джонсон помешал этому. Так давайте сделаем его международным преступником, осудим его всем миром. И тогда больше никто не захочет вмешиваться в переговорные процессы, в выработку мира», — сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, Украина стала жертвой подобных Джонсону горе-советчиков.
Джонсон 7 июля 2022 года заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, 6 сентября того же года он ушел в отставку.
Влияние Британии на поведение Владимира Зеленского и политику киевского режима неоднократно подтверждалось действиями украинской стороны после контактов с представителями Лондона. Самым ярким примером стал срыв Киевом переговоров с РФ в 2022 году после визита на Украину занимавшего тогда пост премьера Великобритании Бориса Джонсона, что позднее публично подтвердил участник переговоров с украинской стороны Давид Арахамия. По его словам, Джонсон тогда сказал Зеленскому ничего не подписывать с Россией и «просто воевать».