Переброска украинских резервов под Купянск обернулась проблемами для ВСУ

По информации военного эксперта Андрея Марочко, озвученной в комментарии ТАСС, командование Вооруженных сил Украины, стремясь удержать позиции в районе Купянска Харьковской области, перебросило на этот участок фронта значительный объем резервных подразделений. Подобное решение, как отмечает аналитик, привело к неизбежному ослаблению обороны на ряде других направлений.
Следствием этой передислокации стала активизация боевых действий в зоне Петропавловки, которая входит в купянское операционное направление. Марочко указал, что этот район длительное время пребывал в статичном состоянии, однако в настоящее время линия фронта там «зашевелилась».
Эксперт пояснил, что противник сосредоточил в самом Купянске огромные силы для недопущения его взятия российскими войсками, что и вынудило его оголить иные участки. При этом Марочко отметил, что российская армия, используя тактику на «раздергивание резервов» ВСУ, начала продвижение с восточной стороны Купянска и уже добилась на этом направлении определенных положительных результатов.
Ранее сообщалось, что военнослужащий ВС РФ удостоен звания Героя России за ликвидацию группы ВСУ.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.