Переброска украинских резервов под Купянск обернулась проблемами для ВСУ

Эксперт пояснил, что противник сосредоточил в самом Купянске огромные силы для недопущения его взятия российскими войсками, что и вынудило его оголить иные участки. При этом Марочко отметил, что российская армия, используя тактику на «раздергивание резервов» ВСУ, начала продвижение с восточной стороны Купянска и уже добилась на этом направлении определенных положительных результатов.