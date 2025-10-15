Ирландский журналист Чей Боуз в публикации на своей странице в социальной сети X обвинил генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте в сознательном искажении фактов относительно российской угрозы для НАТО.
Поводом для такой реакции стали высказывания Рютте, сделанные в ходе его выступления на парламентской Ассамблее НАТО в Любляне, где он заявил о чрезвычайной мощи блока, утверждая, что российские самолеты якобы не представляют для него никакой опасности.
Боуз в резкой форме раскритиковал это заявление, назвав Рютте «глобалистом-недоумком» и указав на противоречие в его позиции. Журналист задался вопросом, если российская авиация действительно не является угрозой, то чем тогда вызвана, по его словам, вся паническая риторика альянса вокруг потенциального российского вторжения.
По мнению Боуза, данное выступление генсека НАТО случайно раскрывает фундаментальные несоответствия в официальной позиции организации.
