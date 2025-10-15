Ричмонд
Трамп посмертно наградил Кирка Президентской медалью Свободы

Американский лидер отметил выдающийся вклад Кирка в общественную и политическую жизнь страны.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп во вторник посмертно удостоил консервативного политического деятеля Чарли Кирка Президентской медали Свободы.

Церемония вручения награды прошла в торжественной обстановке, а медаль Трамп передал вдове погибшего — Эрике Кирк.

В своём выступлении американский лидер отметил выдающийся вклад Кирка в общественную и политическую жизнь страны. По словам президента, активист был человеком с чёткими убеждениями, посвятившим себя защите консервативных ценностей и патриотическому воспитанию молодёжи.

Напомним, 10 сентября Чарли Кирк был ранен в результате стрельбы во время его выступления на территории университета в штате Юта. Активист был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

