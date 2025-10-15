Трамп посмертно наградил Кирка Президентской медалью Свободы

Президент США Дональд Трамп во вторник посмертно удостоил консервативного политического деятеля Чарли Кирка Президентской медали Свободы.
Церемония вручения награды прошла в торжественной обстановке, а медаль Трамп передал вдове погибшего — Эрике Кирк.
В своём выступлении американский лидер отметил выдающийся вклад Кирка в общественную и политическую жизнь страны. По словам президента, активист был человеком с чёткими убеждениями, посвятившим себя защите консервативных ценностей и патриотическому воспитанию молодёжи.
Напомним, 10 сентября Чарли Кирк был ранен в результате стрельбы во время его выступления на территории университета в штате Юта. Активист был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.