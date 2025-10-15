Администрация Аббаса: ХАМАС хочет навязать силой свою власть населению Газы

Газета Asharq al Awsat сообщила 14 октября о перестрелках между боевиками ХАМАС и отрядами самообороны арабских племенных кланов, которые произошли в кварталах Эс-Сабра и Телль-эль-Хава в городе Газа. По ее данным, обе стороны понесли потери в ходе боестолкновений, которые продолжались с 11 октября. В итоге радикалы вытеснили ополченцев из иорданского полевого госпиталя, который служил пристанищем для их семей.