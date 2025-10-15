Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский постпред признал тактику России блестящей

Постпред Украины Мельник: Россия блестяще владеет настроениями в ООН.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россия никогда не была изолирована на международном уровне, такое признание сделал постпред Украины в ООН, бывший посол в Германии Андрей Мельник.

«Россияне блестяще владеют настроениями в ООН. Это один из ярких фактов, которые нам приходится констатировать», — сказал он в интервью телеканалу «Общественное».

Дипломат также признал, что Россия имеет очень тесные отношения со странами Глобального Юга, а количество желающих присоединиться к БРИКС только растет. При этом представления о том, что западным странам удалось изолировать Россию, не соответствуют реальности, констатировал постпред.

«Русские грамотно используют такие нюансы, их влияние нельзя недооценивать. У них огромное дипломатическое присутствие, сотни опытных дипломатов. Нужно признать, что россияне здесь на коне», — пожаловался Мельник.

Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что страна не собирается ни от кого изолироваться и продолжить строить отношения с теми, кто этого хочет, и дорожит репутацией. Как отмечал глава государства, в США и Европе много людей, которые думают одинаково с Россией, но не всегда элиты этих стран проводят политику, направленную в интересах своего народа.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше