Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что страна не собирается ни от кого изолироваться и продолжить строить отношения с теми, кто этого хочет, и дорожит репутацией. Как отмечал глава государства, в США и Европе много людей, которые думают одинаково с Россией, но не всегда элиты этих стран проводят политику, направленную в интересах своего народа.