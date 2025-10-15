Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конгрессвумен Луна: передача РФ документов по Кеннеди имеет огромное значение

Конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна поблагодарила посольство России в США за передачу рассекреченных материалов, связанных с убийством президента Джона Кеннеди. По словам Луна, она получила документы из рук посла России в США Александра Дарчиева во время встречи в Вашингтоне. Об этом сообщила сама конгрессвумен в своем аккаунте в соцсети X.

Посол передал документы конгрессвуман.

Конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна поблагодарила посольство России в США за передачу рассекреченных материалов, связанных с убийством президента Джона Кеннеди. По словам Луна, она получила документы из рук посла России в США Александра Дарчиева во время встречи в Вашингтоне. Об этом сообщила сама конгрессвумен в своем аккаунте в соцсети X.

«Я получила от посла России (в США Александра Дарчиева) печатную версию доклада об убийстве Джона Кеннеди. Еще раз благодарю всех, кто участвовал в этом процессе, включая российское посольство. Это имеет огромное историческое значение», — написала Луна.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМосква передаст Вашингтону документы по убийству экс-президента США.

В своем сообщении Луна уточнила, что эксперты ее офиса незамедлительно приступят к изучению и переводу документов. После завершения работы материалы планируется опубликовать в открытом доступе. По данным посольства РФ в США, переданные документы были подготовлены Росархивом на основе рассекреченных советских материалов, связанных с расследованием обстоятельств гибели американского президента.

В дипмиссии также отметили, что встреча Дарчиева и Луна прошла в резиденции посла в Вашингтоне. Подчеркивается, что передача материалов была организована по инициативе американской стороны. В посольстве добавили, что готовы и далее содействовать экспертному диалогу между российскими и американскими историками.