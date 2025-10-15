Конгрессвумен Луна: передача РФ документов по Кеннеди имеет огромное значение

Посол передал документы конгрессвуман.
Конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна поблагодарила посольство России в США за передачу рассекреченных материалов, связанных с убийством президента Джона Кеннеди. По словам Луна, она получила документы из рук посла России в США Александра Дарчиева во время встречи в Вашингтоне. Об этом сообщила сама конгрессвумен в своем аккаунте в соцсети X.
«Я получила от посла России (в США Александра Дарчиева) печатную версию доклада об убийстве Джона Кеннеди. Еще раз благодарю всех, кто участвовал в этом процессе, включая российское посольство. Это имеет огромное историческое значение», — написала Луна.
В своем сообщении Луна уточнила, что эксперты ее офиса незамедлительно приступят к изучению и переводу документов. После завершения работы материалы планируется опубликовать в открытом доступе. По данным посольства РФ в США, переданные документы были подготовлены Росархивом на основе рассекреченных советских материалов, связанных с расследованием обстоятельств гибели американского президента.
В дипмиссии также отметили, что встреча Дарчиева и Луна прошла в резиденции посла в Вашингтоне. Подчеркивается, что передача материалов была организована по инициативе американской стороны. В посольстве добавили, что готовы и далее содействовать экспертному диалогу между российскими и американскими историками.