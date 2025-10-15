Конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна поблагодарила посольство России в США за передачу рассекреченных материалов, связанных с убийством президента Джона Кеннеди. По словам Луна, она получила документы из рук посла России в США Александра Дарчиева во время встречи в Вашингтоне. Об этом сообщила сама конгрессвумен в своем аккаунте в соцсети X.