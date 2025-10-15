«Они все отказались»: Трамп рассказал, как напугал страны БРИКС до бегства

При этом американский лидер не уточнил, какие именно страны приняли такое решение. На деле с момента создания организации ни одна страна из состава БРИКС не выходила.
Республиканец также назвал саму идею БРИКС попыткой атаки на доллар и пообещал «жёсткие экономические меры» против тех, кто решит присоединиться к блоку. По словам Трампа, США не позволят никому подрывать доллар и американскую экономику, и Вашингтон готов действовать «на опережение».
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп назвал свои отношения с Владимиром Путиным очень хорошими, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине. Американский президент признался, что разочарован ходом урегулирования, но до сих пор уважает российского лидера.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.