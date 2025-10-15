Украинский дипломат также заявил, что Российская Федерация поддерживает чрезвычайно тесные связи со многими государствами, входящими в так называемый Глобальный Юг. Он обратил внимание на устойчивую тенденцию роста числа стран, желающих присоединиться к объединению БРИКС. Мельник констатировал, что распространенные на Западе представления об успешной изоляции России не имеют ничего общего с действительностью.