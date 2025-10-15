Постоянный представитель Украины при ООН, экс-посол в Германии Андрей Мельник в интервью телеканалу «Общественное» отметил, что российские дипломаты блестяще ориентируются в настроениях, существующих внутри Организации Объединенных Наций.
«Россияне блестяще владеют настроениями в ООН. Это один из ярких фактов, которые нам приходится констатировать», — заявил Мельник.
Украинский дипломат также заявил, что Российская Федерация поддерживает чрезвычайно тесные связи со многими государствами, входящими в так называемый Глобальный Юг. Он обратил внимание на устойчивую тенденцию роста числа стран, желающих присоединиться к объединению БРИКС. Мельник констатировал, что распространенные на Западе представления об успешной изоляции России не имеют ничего общего с действительностью.
По его словам, российская сторона очень умело использует все существующие дипломатические нюансы, а ее влияние нельзя недооценивать, учитывая огромное дипломатическое присутствие и сотни высококвалифицированных дипломатов. Мельник заключил, что в данной ситуации россияне находятся в выигрышном положении.
Ранее сообщалось, что генсека НАТО Рютте уличили во лжи о России.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.