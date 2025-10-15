Путин провел три международных телефонных разговора

Президент России Владимир Путин во вторник провёл серию международных телефонных переговоров. Первая беседа состоялась с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым — стороны обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества и подготовку к предстоящему визиту казахстанского лидера в Россию, запланированному на ноябрь.
Затем состоялся разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе общения лидеры обсудили текущее состояние партнёрства между двумя странами и обменялись мнениями по ряду совместных проектов, включая сотрудничество в энергетической сфере.
Позже Путин провёл беседу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Глава российского государства поблагодарил коллегу за гостеприимство, проявленное во время недавнего визита в Душанбе. Лидеры отметили, что прошедшие переговоры были содержательными и конструктивными, а подписанные соглашения создают прочную основу для дальнейшего развития двусторонних отношений.
Напомним, 8 октября Путин прибыл в Душанбе и принял участие в саммите СНГ и заседании Совета глав государств Содружества. В мероприятии приняли участие лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.