Путин провел три международных телефонных разговора

Путин провел телефонные переговоры с Токаевым, Мирзиеевым и Рахмоном.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин во вторник провёл серию международных телефонных переговоров. Первая беседа состоялась с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым — стороны обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества и подготовку к предстоящему визиту казахстанского лидера в Россию, запланированному на ноябрь.

Затем состоялся разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе общения лидеры обсудили текущее состояние партнёрства между двумя странами и обменялись мнениями по ряду совместных проектов, включая сотрудничество в энергетической сфере.

Позже Путин провёл беседу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Глава российского государства поблагодарил коллегу за гостеприимство, проявленное во время недавнего визита в Душанбе. Лидеры отметили, что прошедшие переговоры были содержательными и конструктивными, а подписанные соглашения создают прочную основу для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Напомним, 8 октября Путин прибыл в Душанбе и принял участие в саммите СНГ и заседании Совета глав государств Содружества. В мероприятии приняли участие лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

