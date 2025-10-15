Ричмонд
СМИ: в сети обнародовали чат Молодых республиканцев, восхваляющих нацизм

ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. В сети была обнародована переписка американских активистов из объединения Молодых республиканцев, содержащая расистские и сексистские высказывания, поддержку пыток в политических целях и восхваление Гитлера, сообщает издание Politico.

Источник: Reuters

Согласно странице Молодых республиканцев, это старейшее молодежное объединение в США, созданное в 1856 году в поддержку Республиканской партии.

Обнародованные переписки объемом в 2900 страниц, охватывающие период с января по август, раскрывают их планы по захвату контроля над Национальной федерацией молодых республиканцев. Многие участники чата уже работают в государственных и партийных структурах, включая одного действующего сенатора штата.

«Все, кто проголосует против, отправятся в газовую камеру… Я создам величайшие методы психологических пыток, известные человечеству», — написал действующий на тот момент лидер этой группы активистов Питер Джиунта, комментируя предстоящие выборы председателя Национальной федерации молодых республиканцев.

В чате также культивировались идеи Гитлера, наряду с использованием расистских оскорблений и одобрением сексуального насилия, которое один из участников назвал «эпическим» действием.

На данный момент организация «Молодые республиканцы Канзаса» прекратила деятельность. Ее веб-сайт стал недоступен для публичного просмотра.