СМИ: в сети обнародовали чат Молодых республиканцев, восхваляющих нацизм

Согласно странице Молодых республиканцев, это старейшее молодежное объединение в США, созданное в 1856 году в поддержку Республиканской партии.
Обнародованные переписки объемом в 2900 страниц, охватывающие период с января по август, раскрывают их планы по захвату контроля над Национальной федерацией молодых республиканцев. Многие участники чата уже работают в государственных и партийных структурах, включая одного действующего сенатора штата.
«Все, кто проголосует против, отправятся в газовую камеру… Я создам величайшие методы психологических пыток, известные человечеству», — написал действующий на тот момент лидер этой группы активистов Питер Джиунта, комментируя предстоящие выборы председателя Национальной федерации молодых республиканцев.
В чате также культивировались идеи Гитлера, наряду с использованием расистских оскорблений и одобрением сексуального насилия, которое один из участников назвал «эпическим» действием.
На данный момент организация «Молодые республиканцы Канзаса» прекратила деятельность. Ее веб-сайт стал недоступен для публичного просмотра.