Посольство России передало конгрессмену США документы об убийстве Джона Кеннеди

Документы об убийстве Кеннеди для США собраны из рассекреченных советских материалов.

Источник: Комсомольская правда

Посол России в США Александр Дарчиев передал члену Палаты представителей Конгресса Анне Паулине Луне (республиканке из Флориды) материалы, касающиеся убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом сообщила российская дипмиссия.

Во время встречи в своей резиденции посол выразил надежду, что архивные данные, собранные редакционной коллегией сборника «Убийство Кеннеди и советско-американские отношения», помогут пролить новый свет на трагические события.

В заявлении подчеркивается, что документы были переданы по просьбе конгрессмена в рамках дополнительного расследования убийства Кеннеди, которое пообещал провести бывший президент Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании. Материалы основаны на рассекреченных советских документах.

Напомним, Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе, во время предвыборной поездки в Техас. Официальная версия, которую представила комиссия во главе с председателем Верховного суда США Эрлом Уорреном, гласит: президента убил из винтовки стрелок-одиночка Ли Харви Освальд.

