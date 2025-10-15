Посольство России передало конгрессмену США документы об убийстве Джона Кеннеди

Посол России в США Александр Дарчиев передал члену Палаты представителей Конгресса Анне Паулине Луне (республиканке из Флориды) материалы, касающиеся убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом сообщила российская дипмиссия.
Во время встречи в своей резиденции посол выразил надежду, что архивные данные, собранные редакционной коллегией сборника «Убийство Кеннеди и советско-американские отношения», помогут пролить новый свет на трагические события.
В заявлении подчеркивается, что документы были переданы по просьбе конгрессмена в рамках дополнительного расследования убийства Кеннеди, которое пообещал провести бывший президент Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании. Материалы основаны на рассекреченных советских документах.
Напомним, Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе, во время предвыборной поездки в Техас. Официальная версия, которую представила комиссия во главе с председателем Верховного суда США Эрлом Уорреном, гласит: президента убил из винтовки стрелок-одиночка Ли Харви Освальд.