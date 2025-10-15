Постпред Украины признал, что хочет использовать ООН для изоляции России

Украина хочет использовать ООН для борьбы с РФ.
Украинская делегация при ООН в Нью-Йорке ставит главной задачей изоляцию России и наращивание международной поддержки Киева в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН и бывший посол в Германии Андрей Мельник в интервью украинскому телеканалу 14 октября.
«Безусловно, все усилия и впредь будут сосредоточены на достижении этой цели — изоляции России и усилении поддержки Украины», — заявил дипломат, слова приводит РБК. Он подчеркнул, что для достижения этих целей необходимо находить «точки соприкосновения» с теми государствами, которым сложно определиться в противостоянии между Украиной и Россией.
Председателем 80-й сессии Генассамблеи стала бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она была избрана в июне 2025 года в качестве единственного кандидата. Украинская сторона рассчитывает, что опыт Бербок и ее взгляды на международную безопасность будут способствовать продвижению украинских инициатив в ООН.