Депутат Леонов: комитет Госдумы поддержит запрет продажи вейпов на остановках

Депутат напомнил, что сейчас продажа табачной и никотинсодержащей продукции запрещена в местах массового скопления людей: на железнодорожных и автовокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метро.
«Теперь, по инициативе Законодательной думы Хабаровского края, ограничение распространится на остановки общественного транспорта. Это фактически запретит продажу не только табака, но и вейпов в ларьках на остановках», — подчеркнул Леонов. Он добавил, что комитет по охране здоровья единогласно поддержит этот законопроект.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что палата планирует рассмотреть инициативу о полном запрете реализации вейпов и сопутствующих жидкостей.