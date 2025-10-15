Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Леонов: комитет Госдумы поддержит запрет продажи вейпов на остановках

Леонов добавил, что комитет по охране здоровья единогласно поддержит законопроект запрета вейпов.

Источник: Комсомольская правда

Комитет Госдумы по охране здоровья на сегодняшнем заседании поддержит в первом чтении законопроект, вводящий запрет на продажу табака и вейпов на остановках. Об этом заявил глава комитета Сергей Леонов (ЛДПР) в интервью ТАСС.

Депутат напомнил, что сейчас продажа табачной и никотинсодержащей продукции запрещена в местах массового скопления людей: на железнодорожных и автовокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метро.

«Теперь, по инициативе Законодательной думы Хабаровского края, ограничение распространится на остановки общественного транспорта. Это фактически запретит продажу не только табака, но и вейпов в ларьках на остановках», — подчеркнул Леонов. Он добавил, что комитет по охране здоровья единогласно поддержит этот законопроект.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что палата планирует рассмотреть инициативу о полном запрете реализации вейпов и сопутствующих жидкостей.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше