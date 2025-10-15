Депутат Леонов: комитет Госдумы поддержит запрет продажи вейпов на остановках

«Теперь, по инициативе Законодательной думы Хабаровского края, ограничение распространится на остановки общественного транспорта. Это фактически запретит продажу не только табака, но и вейпов в ларьках на остановках», — подчеркнул Леонов. Он добавил, что комитет по охране здоровья единогласно поддержит этот законопроект.