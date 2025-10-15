Участников СВО назначат главами сразу нескольких округов Вологодской области

Отмечается, что все четыре главы вскоре выступят с публичными обращениями к жителям. Часть чиновников, покидающих посты, уже рассматривает возможность участия в выборах в законодательное собрание области, которые пройдут в 2026 году. На данный момент администрация Вологодской области не прокомментировала официально назначение новых руководителей.