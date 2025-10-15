Обнародована переписка Молодых республиканцев, восхваляющих нацизм

Американское издание Politico сообщило о публикации в сети масштабного архива внутренней переписки активистов объединения «Молодые республиканцы», в которой содержатся многочисленные расистские и сексистские высказывания, одобрение применения пыток в политических целях, а также высказывания, восхваляющие Адольфа Гитлера.
Согласно данным самой организации, это старейшее молодежное политическое объединение в Соединенных Штатах, основанное еще в 1856 году для поддержки Республиканской партии.
Обнародованные материалы объемом 2900 страниц, охватывающие период с января по август, раскрывают планы участников чата по захвату контроля над Национальной федерацией молодых республиканцев. Примечательно, что многие из фигурантов переписки уже занимают должности в государственных и партийных структурах, включая одного действующего сенатора на уровне штата.
В ходе обсуждения предстоящих выборов председателя Федерации тогдашний лидер группы Питер Джиунта написал, что все, кто проголосуют против, должны быть отправлены в газовую камеру, и пообещал создать «величайшие методы психологических пыток, известные человечеству». В чате также активно культивировались идеи нацизма, наряду с использованием откровенно расистских оскорблений и одобрением сексуального насилия, которое один из участников назвал «эпическим» действием.
На данный момент организация «Молодые республиканцы Канзаса» прекратила свою деятельность, а ее веб-сайт стал недоступен для публичного просмотра.
