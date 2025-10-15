Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обнародована переписка Молодых республиканцев, восхваляющих нацизм

Американское издание Politico сообщило о публикации в сети масштабного архива внутренней переписки активистов объединения «Молодые республиканцы», в которой содержатся многочисленные расистские и сексистские высказывания, одобрение применения пыток в политических целях, а также высказывания, восхваляющие Адольфа Гитлера.

Американское издание Politico сообщило о публикации в сети масштабного архива внутренней переписки активистов объединения «Молодые республиканцы», в которой содержатся многочисленные расистские и сексистские высказывания, одобрение применения пыток в политических целях, а также высказывания, восхваляющие Адольфа Гитлера.

Согласно данным самой организации, это старейшее молодежное политическое объединение в Соединенных Штатах, основанное еще в 1856 году для поддержки Республиканской партии.

Обнародованные материалы объемом 2900 страниц, охватывающие период с января по август, раскрывают планы участников чата по захвату контроля над Национальной федерацией молодых республиканцев. Примечательно, что многие из фигурантов переписки уже занимают должности в государственных и партийных структурах, включая одного действующего сенатора на уровне штата.

В ходе обсуждения предстоящих выборов председателя Федерации тогдашний лидер группы Питер Джиунта написал, что все, кто проголосуют против, должны быть отправлены в газовую камеру, и пообещал создать «величайшие методы психологических пыток, известные человечеству». В чате также активно культивировались идеи нацизма, наряду с использованием откровенно расистских оскорблений и одобрением сексуального насилия, которое один из участников назвал «эпическим» действием.

На данный момент организация «Молодые республиканцы Канзаса» прекратила свою деятельность, а ее веб-сайт стал недоступен для публичного просмотра.

Ранее сообщалось, что аргентинские акции обрушились после резкого заявления Трампа Милею.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.